Falso ideologico per ottenere certificati, assolti 5 militari a Napoli

Erano accusati di aver indotto in errore i membri di una commissione di esame dei vigili del fuoco al fine di ottenere un certificato antincendio e di alto rischio. Nonostante queste accuse sono stati assolti. Questa la decisione del Gup del tribunale di Napoli Ambra Cerabona che ha assolto perché il fatto non sussiste i cinque imputati Simone D’Antonio, Armando Distinto, Samuele Gagliardi, Rossana Iaccarino (tutti dell’Aeronautica militare) e Christian Sarnataro (della Guardia di Finanza) dal reato di falso ideologico. I cinque erano tutti difesi dagli Avvocati Luigi Senese e Nevia Salemme (specializzata nella difesa dei militari).

Il Riesame aveva già rigettato l’appello del pubblico ministero ed escluso l’aggravante della fidefacenza dell’atto. I cinque militari potranno quindi tornare al loro lavoro lasciandosi finalmente alle spalle un processo lungo più di due anni e lo spauracchio di sanzioni disciplinari che nel caso dei militari possono avere anche gravissime conseguenze.

