La Campania va a segno grazie al Lotto: nel concorso del 17 luglio, riporta Agipronews, un fortunato giocatore è riuscito a centrare 6 ambi, 4 terni e una quaterna, tutti sulla ruota di Napoli, portando a casa un premio da 66.875 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito oltre 7,6 milioni di euro, per un totale di quasi 644,6 milioni dall’inizio dell’anno.

Lotto, Campania a segno: a San Cipriano Picentino (SA) vinti 34 mila euro

La Campania fa festa grazie al Lotto: nel concorso del 13 luglio, riferisce Agipronews, un fortunato giocatore ha centrato una quaterna del valore di 34.285, 71 euro. La giocata vincente è stata convalidata a San Cipriano Picentino, in provincia di Salerno. In tutta Italia sono state distribuite vincite per oltre 6,5 milioni di euro, per un totale annuo che supera i 638 milioni.

È doppia festa a Casoria e Casalnuovo: sbancano il Lotto con 1, 7, 39 e 68 sulla ruota di Napoli

È festa a Casoria, in provincia di Napoli, per una doppia vincita centrata nell’estrazione del Lotto di sabato 3 luglio. Nella località campana, riporta Agipronews, sono arrivate infatti due vincite da 62.500 e 62.250 euro, grazie a due giocate sulla ruota di Napoli con i numeri 1,7,39 e 68. In quella più alta, oltre al terno e alla quaterna, è stato giocato anche l’ambo. Sorride anche Casalnuovo di Napoli con una vincita pari a 25.475 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 10,109 milioni di euro, per un totale di 605 milioni da inizio anno.