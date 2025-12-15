PUBBLICITÀ
Feste natalizie ricche a Napoli e provincia, vinti oltre 48mila euro al Lotto

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Si gioisce in Campania con il Lotto. Nelle estrazioni di venerdì 12 e sabato 13 dicembre eccezionale poker da oltre 48mila euro in provincia di Napoli.

Come riporta Agipronews, in Via Einaudi a Volla, vinti oltre 13mila euro con un terno e tre ambi sulla ruota di Napoli, a cui si aggiunge un altro premio da 11mila euro. Da notare anche i 13mila euro centrati a Frattaminore, in un punto vendita di Via Roma, a cui vanno uniti i 9500 euro vinti nel capoluogo campano presso un esercizio di Via Epomeo.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,5 milioni di euro, per un totale di 1,2 di euro da inizio 2025.

