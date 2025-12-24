PUBBLICITÀ
Fiamme nella palazzina al centro di Napoli, evacuato l’intero edificio

Nicola Avolio
Paura in vico Pontecorvo a Napoli dove è scoppiato un incendio all’interno di una palazzina. Le fiamme sono divampate all’interno di un deposito al civico 13 del vicolo e l’intervento della polizia di Stato e di due squadre dei Vigili del Fuoco ha consentito velocemente di sgomberare l’edificio.

Tutti gli appartamenti sono stati evacuati ad eccezione di tre abitazioni dove si trovano tre anziane allettate che, però, non sono state lasciate sole. Con le donne impossibilitate a muoversi sono rimasti i poliziotti delle volanti che hanno rassicurato le anziane.

Le volanti intervenute sul posto sono state sei, dei commissariati Dante, Montecalvario, Decumani e San Ferdinando e due squadre dei Vigili del Fuoco che sono riusciti a sedare il rogo sebbene ci sia ancora molto fumo nell’area intorno al vicolo.

Non ai è registrato alcun ferito.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

