Follia a Secondigliano, morde il carabiniere al petto durante un controllo: arrestato

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Alcuni residenti hanno composto il 112 per un uomo che in via Roma verso Scampia molestava i passanti. Intervenuti per riportare la calma, i carabinieri della stazione di Secondigliano hanno chiesto le sue generalità. L’uomo, un 50enne di origini ghanesi, si è opposto al controllo e ha colpito uno dei militari. Poi l’ha morso con forza in corrispondenza del petto, causandogli lesioni ritenute guaribili in 7 giorni.
Il 50enne è finito in manette e dovrà rispondere di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. E’ ora in camera di sicurezza, in attesa di giudizio.

