Forcing per Mainoo, Manna vuole a tutti costi il centrocampista dello United

PUBBLICITÀ

Continua il pressing della società azzurra per il talentino dello United. Affondo pronto per fine gennaio. L’esperto di mercato Fabrizio Romano, si è espresso anche su Kobbie Mainoo. Il giornalista ha pubblicato sul suo canale Youtube un video dei rumors di mercato attuali. Tra i protagonisti c’è sicuramente il Napoli.

“Mainoo è una delle priorità del Napoli anche se non è l’unico nome a centrocampo, ma è tra i primi della lista. Ma Manna è prudente, non smentisce l’interesse e Mainoo è davvero interessato, ma su di lui ci sono oltre 10 club. Mainoo farebbe il titolare in tutti i club, poi lo United fa le sue scelte chiaro. Ma proprio lo United deve decidere se darlo oppure no perchè Amorim non vuole perdere i giocatori dato che molti andranno in Coppa d’Africa. Quindi aprirebbe nel caso solo a fine gennaio“.

PUBBLICITÀ

La situazione, soprattutto a centrocampo, dei partenopei non è delle migliori. Troppe indisponibilità stanno rendendo un inferno fare la formazione. Anguissa; Gilmour; Lobotka; De Bruyne, sono ai box. Antonio Conte nelle ultime uscite sta inventando Elmas centrocampista centrale e sta dando spazio ad Antonio Vergara, il classe 2003 sta dando una mano alla squadra in emergenza

Il minutaggio di Mainoo

Nelle ultime tre partite di Premier League, il classe 2005 dello United ha giocato solamente 14 minuti. Non è nulla di nuovo, dato che il trend del suo minutaggio di tutta la stagione è sempre questo. Pochissimo spazio per Mainoo che vorrebbe cambiare aria. La formula del prestito sembrerebbe far comodo al Napoli, United e Mainoo.

Con la Coppa d’Africa di mezzo, le emergenze ci sono per tutte le squadre. I Red Devils aspetteranno comunque di sistemarsi, senza lasciare buchi drastici a centrocampo. Forte di questo, Mainoo sembra pronto a partire, ma solo a fine gennaio.

Fino a quel momento al Napoli sono rientrate pedine fondamentali, ma un ragazzo come Mainoo può dare brillantezza al centrocampo del Napoli, ringiovanendo anche una rosa che giovane non è.