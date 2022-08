Foto per festeggiare le 8 medaglie, ma la campionessa di nuoto viene insultata. La reazione di Linda Cerruti,: “Maschilisti fate schifo”

Linda Cerruti, campionessa di nuoto sincronizzato, si dice terribilmente delusa dai tanti commenti sessisti sotto la sua foto “in posa” per esibire le sue otto meritatissime medaglie. Sei argenti e due bronzi questi gli otto preziosi “dischi” che penzolano dalle gambe di Linda mentre è in una posa che ricorda quelle stupende fatte sott’acqua.

Otto grandi successi per Linda Cerruti agli Europei di Roma, otto podi: sei argenti e due bronzi. La giovane atleta pubblica la foto in sincro per condividere con i suoi follower, e non solo, la sua contentezza sui traguardi raggiunti. Tutto è stato però rovinato dalla sfilza di commenti sessisti e volgari apparsi sotto la sua foto. L’umore della giovane è infatti calato a picco, dall’estrema felicità del condividere alla tristezza post commenti.

La risposta di Linda Cerruti

Non tarda ad arrivare la risposta della stessa Linda alle frasi sessiste. Pubblica infatti come post lo screen della foto incriminata con una parte dei maleducatissimi commenti. “Come ogni anno, dopo mesi e mesi di sacrifici (sveglia alle 5, allenamenti e fisioterapia fino a sera, repeat) è arrivata quella settimana in cui alzo la testa fuori dall’acqua, e respiro…” scrive Linda prima di rispondere ai maleducati.

“Sono rimasta basita nonché schifata dalle centinaia, probabilmente migliaia, di commenti fuori luogo, sessisti e volgari che ho letto – e continua – trovo a dir poco vergognoso leggere quest’orda di persone fare battute che sessualizzano il mio corpo“. Non risparmia nessuno Linda Cerruti offesa e rattristata per l’ennesimo episodio di sessualizzazione del corpo femminile: “Un sedere e due gambe sono davvero quello che resta, l’argomento principale di cui parlare?“.

“L’unica cosa che posso fare è denunciare l’inopportunità di quei commenti, specchio di una società ancora troppo maschilista e molto diversa rispetto a quella in cui un domani vorrei far nascere e crescere i miei figli“. “Ringrazio le persone che mi hanno difeso e hanno apprezzato la foto per quello che è: l’immagine di un’atleta di nuoto artistico orgogliosa dei suoi risultati” conclude così il post Linda Cerruti.