Le foto scandalo di Britney Spears preoccupano i fan, su Ig 12 scatti completamente nuda 

La cantante americana Britney Spears sorprende ancora i suoi fan: dopo l’annuncio della gravidanza la “principessa” del pop continua a fare notizia. Nella giornata di ieri la cantante ha pubblicato 3 post su Instagram decisamente non “convenzionali”. Si tratta di 12 foto pubblicate dalla cantante in tre post diversi. Le foto, come da lei stessa precisato, sarebbero dei “ricordi” del Messico.

Ma le foto ricordo della pop star sono decisamente insolite, la vedono infatti ritratta in piedi completamente nuda. Con le mani sul seno e con un emoji a coprire le parti intime Britney Spears si mostra completamente nuda. Il social non consente di pubblicare foto di “nudo esplicito” sarebbe stato quindi impossibile per l’attrice pubblicarle mostrandosi completamente “scoperta”. I tre post hanno tre ‘caption’ diverse e sono intervallati da altri post di contesto completamente opposto.

I post di Britney Spears

Il primo post è accompagnato da questa descrizione: “prima che ci fosse un bambino dentro di me” a confermare che le foto risalgono a svariato tempo fa. “Perchè sembro 10 anni più giovane in vacanza??” questa la domanda che pone sotto al post per i suoi fan. Sotto la seconda raccolta di foto invece l’attrice “vanta” le sue qualità di “fotografa”: “non sottovalutate il mio potere di fare le cose da sola e scattare foto a me stessa con l’aiuto di un bastone da selfie“. La descrizione dell’ultima raccolta è più breve e cita solo: ” vi voglio bene tantissimo“.

Le foto di un nudo quasi totale hanno allarmato i fan più affezionati della cantante. Britney Spears è infatti reduce dal processo che l’ha vista vincitrice contro la custodia del padre. Britney mostrava infatti sintomi di soppeso psicologico da anni, la sua serenità era a dura prova, ad oggi è libera dalla custodia. Britney Spears però continua a mostrare dei comportamenti inusuali e, dati i suoi trascorsi psicologici, c’è chi si preoccupa che la cantante non sia pienamente lucida nel fare determinate cose.

I commenti dei fan

Molti infatti i commenti dei fan preoccupati, tanti addirittura sostengono che forse la custodia doveva essere mantenuta. Nella realtà però anche quest’ultima aveva avuto effetti non sempre positivi nei confronti di Britney Spears. Sotto i post c’è chi poi, superando la fase della salute psicologica della cantante, suggerisce a Britney di aprire un “only fans”. Sul social nominato infatti gli utenti possono vendere e comprare contenuti che restano privati fino all’acquisto. Il suggerimento forse anche ironico, era fatto, spiega l’utente che lo scrive, in funzione di salvaguardare i due figli grandi. L’utente in modo sarcastico cerca di sottolineare quanto, a parer suo, per due figli possa essere strano vedere certe foto.