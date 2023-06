Francesca Pascale ha venduto la villa che le regalò Silvio Berlusconi, affare da quasi 3 mln di euro

PUBBLICITÀ

Francesca Pascale ha venduto la tenuta che le regalò Silvio Berlusconi nell’estate 2022. Ora emerge il nome dell’acquirente.

Rivenduta per decine di milioni

Villa Maria fu regalata a Francesca da Silvio Berlusconi nel 2015. Si trova a Rogoredo di Casatenovo, nel cuore della Brianza, non lontano da Arcore. La tenuta si estende per 1140 metri quadrati ed è circondata da un parco di 40 mila mq. È anche nota come Villa Giambelli, dal nome del precedente proprietario, l’ex calciatore e imprenditore Valentino Giambelli, già presidente del Monza, oggi di proprietà del Cavaliere.

Acquistata nel 2015 per 2,5 milioni di euro, con i lavori voluti da Francesca Pascale è stata rivenduta ad una cifra top secret, ma probabilmente superiore.

«La proprietà, che è stata oggetto di importanti opere di restauro e valorizzazione, è stata gestita da Lionard e, dopo un brevissimo periodo sul mercato, ha trovato immediatamente un acquirente», si legge in una nota. «Sino ad oggi è stato osservato il massimo riserbo sia sulla proprietà che sulla trattativa, nel rispetto della privacy che garantiamo ai nostri clienti – spiega Dimitri Corti, CEO & Founder di Lionard S.p.A – tuttavia, alla luce delle recenti speculazioni rilasciate da soggetti terzi non coinvolti nella negoziazione, abbiamo scelto di derogare al nostro modus operandi per precisare che la villa non è più disponibile sul mercato». Il prezzo di vendita della casa non è stato reso noto, ma probabilmente si tratta di una cifra nettamente superiore ai 2,5 milioni sborsati da Berlusconi per l’acquisto.

Chi è il nuovo acquirente?

Spunta finalmente il nome dell’acquirente della sua supervilla: si tratta di Lavinia Eleonoire Jacobs, nipote di Klaus Jacobs, il re del cioccolato svizzero scomparso nel 2008. L’imprenditore che Forbes annovera tra i più grandi del settore, tra le sue varie operazioni di successo vantava la produzione del “Toblerone”, la barra di cioccolato e croccante famosa in tutto il mondo e oggi di proprietà di una multinazionale. L’affare si è concluso assai rapidamente, pochi giorni dopo che la tenuta venne messa sul mercato, con la mediazione di Lionard spa.