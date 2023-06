Tragedia a Pianura, il pescivendolo Francesco muore nell’incidente

PUBBLICITÀ

Ieri mattina all’alba Francesco Ilardo è morto in un tragico incidente avvenuto via Montagna Spaccata a Pianura. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Municipale, guidati dal comandante della Sezione Infortunistica Antonio Murano, e il personale del 118 che hanno costatato il decesso. Il 39enne avrebbe perso il controllo dell’auto e sarebbe finito contro un muro.

L’uomo, originario di Quarto, era un dipendente della pescheria I Diamanti del Mare, infatti, il titolare Gennaro Di Napoli, noto con il soprannome Robin Hood, lo ha ricordato così sul profilo social: “Nella mia vita ho conosciuto un ragazzo come te e forse non lo conoscerò mai !! Il bene che mi volevi e tutto quello che facevi per me e inspiegabile. Io ti giuro sulla mia vita che nessuno prenderà mai il tuo posto!! Perché nella vita i veri amici esistono e tu per me eri veramente un amico, un fratello, la mia spalla destra. Eravamo sempre insieme mi stavi dietro mi guardavi innamorato. E io forse non ti ho mai detto quanto veramente per me eri unico e insostituibile. Eri capace di stare in 10 posti in un secondo, potevi prendere il posto di 10 operai. L’importante è che io non mi perdevo collera ma questa notte hai corso troppo fratello mio! Ti voglio un bene dell’anima. Drago mio ti porterò per sempre con me”.

LA VIDEO-DEDICA PER IL PESCIVENDOLO FRANCESCO

Travolgono 17enne sullo scooter, poi la aggrediscono: è caccia ai colpevoli a Pianura

Questa notte una ragazza 17enne è rimasta coinvolta in un incidente stradale lungo via provinciale Napoli. Era in sella al suo scooter e avrebbe perso il controllo del veicolo per una precedenza non rispettata da un’auto.

Nel veicolo due ragazzi che avrebbero aggredito la 17enne. La minore avrebbe chiesto aiuto ad alcuni amici e anche loro, arrivati sul posto, sarebbero stati aggrediti. Si tratta di due 20enni incensurati, uno colpito al gluteo con un coltello, l’altro picchiato: 15 giorni di prognosi per entrambi. I carabinieri del nucleo radiomobile sono intervenuti nel pronto soccorso dell’ospedale San Paolo. Indagini in corso per chiarire la dinamica e identificare i responsabili.