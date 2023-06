Condannati per racket i boss di Marano Orlando e Nuvoletta, la vittima di Giugliano arrestata oggi per vicinanza al clan Mallardo

PUBBLICITÀ

Arriva la condanna per Antonio Orlando e Lorenzo Nuvoletta. Il gip del tribunale di Napoli dr. Discepolo al termine della discussione e dopo una camera di consiglio di circa mezz’ora ore, alla lettura del dispositivo di Sentenza a conclusione del rito abbreviato che era stato richiesto dal collegio difensivo nel corso dell’udienza preliminare predisposta per il procedimento a carico di Orlando Antonio e Lorenzo Nuvoletta in merito ad una presunta estorsione perpetrata ai danni di Vitiello Luigi, imprenditore edile, peraltro attinto recentemente da una interdittiva antimafia inerente la sua attività di imprenditore edile e da poche ore agli arresti domiciliari per presunte tangenti per conto del Clan Mallardo.

Dopo la requisitoria del P.M. D.D.A Dr. Giuseppe Visone, che ha chiesto 12 anni di reclusione e 8.000 euro di multa per Orlando Antonio nonché 10 anni di reclusione e 6.000 euro di multa per Lorenzo Nuvoletta, gli avvocati Antonio Cavallo e Rosario Pezzella per Orlando Antonio e Antonio Impellizzeri e Luca Gili per Lorenzo Nuvoletta, hanno articolato le rispettive arringhe difensive caratterizzate da un minimo comune denominatore consistente nella lacunosita’ del quadro indiziario e nella mancanza assoluta di riscontri chiari, univoci e concordanti.

Il G.I.P. ha ritenuto di Orlando Antonio ad anni 7 e mesi 4 di reclusione e Nuvoletta Lorenzo ad anni 6 e mesi 4, riservandosi il termine di 90 giorni per il deposito delle motivazioni della Sentenza.

“Siamo quelli che comandano a Marano”, cosi Nuvoletta e Orlando terrorizzarono l’imprenditore