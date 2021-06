I carabinieri del Nucleo investigativo di Torre Annunziata arrestavano a Boscoreale il 48enne Francesco Casillo, detto “‘a vurzella”, considerato ex ras dei Piani Napoli di Boscoreale. L’arresto di Casillo, sorvegliato speciale, avvenuto in esecuzione di un provvedimento di custodia in carcere emesso dalla Corte d’Assise di Napoli in relazione a una recente condanna all’ergastolo. Casillo ritenuto responsabile dell’omicidio dei fratelli Manzo avvenuto a Terzigno nel 2007. Il boss ottenne la scarcerazione anticipata grazie alla pandemia.

