[VIDEO]. Chiesa gremita e applausi, l’ultimo saluto di Napoli a Maria Filippone

Si sono tenuti questa mattina i funerali di Maria Filippone, 68 anni, vicesindaco con delega All’istruzione della giunta comunale di Napoli. La storica preside di licei come Genovesi e Sannazzaro se n’è andata l’altra notte. La Filippone aveva accusato un malore un mese fa ed era stata ricoverata in ospedale. Da allora, la sua attività come vicesindaco si era nei fatti interrotta.

“Il dolore è difficilmente sanabile. Però in questo momento così triste, tutte le parole per Mia sono sommerse da una grande onda d’amore. Ha rappresentato e rappresenterà i valori in cui crediamo, essere a disposizione degli altri, aiutare senza chiedere niente in cambio”. Così il ricordo di Mia Filippone da parte del sindaco Gaetano Manfredi durante i funerali, svoltisi in una chiesa di Sant’Onofrio gremita.

“Aveva grande forza, entusiasmo e senso civico. Ieri alla camera ardente – dice Manfredi – un ragazzo mi ha detto ‘Sindaco, salutate la professoressa: ero un ragazzo difficile, ora ho lavoro e famiglia grazie a lei’. Ecco questa è Mia, ha dato dignità a tanti donando amore a tutti. Quando le ho chiesto di affiancarmi, è stato un grande vicesindaco: ha rappresentato la maggioranza della città che crede nel futuro. Ora abbiamo la responsabilità di ricordarla con il fare, aiutando gli altri, anche se non c’è più lei ci dà un motivo in più per andare avanti. Dobbiamo essere orgogliosi di lei. Ci accompagnerà sempre, non ci lascerà soli”.

“Ci si compra o ci si vende, non con Mia, lei è stata sempre immancabilmente coerente e leale”, ha detto l’arcivescovo di Napoli, Mimmo Battaglia, che ha celebrato le esequie. “Ha sempre saputo riconoscere il valore e la dignità di chi le stava di fronte”, ha aggiunto.

Alla fine della cerimonia un lungo applauso ha unito quanti erano in chiesa e i molti altri che – non essendo riusciti ad entrare – hanno seguito da fuori l’ultimo saluto alla vicesindaca.

Le reazioni

«Se ne va una persona straordinaria, generosa e illuminata che ha sempre messo al centro della sua vita la passione civile e il bene comune. Mia era e sarà per sempre un punto di riferimento per la città» le parole di addio del sindaco Gaetano Manfredi, legato da un forte rapporto con la Filippone tanto da volerla nella sua amministrazione un dopo le vincenti elezioni dell’autunno 2021.

Parole di cordoglio anche dell’ex primo cittadino, Luigi de Magistris. «Sono vicino alla famiglia della professoressa Mia Filippone, prematuramente scomparsa, della quale ricordo l’amore per i ragazzi e per la scuola pubblica ed il suo costante impegno per la città e per il suo riscatto, soprattutto attraverso la cultura», il suo messaggio. Sui social tante le parole di affetto verso la Filippone da parte del mondo politico e scolastico, da cui proveniva.

A ricordare la Filippone anche il commissario del PD Campania Francesco Boccia, il segretario metropolitano Marco Sarracino e il capogruppo in consiglio comunale, Gennaro Acampora che in una nota congiunta affermano: «Apprendiamo con grande dispiacere della scomparsa di Mia Filippone, vicesindaca del Comune di Napoli. Con lei va via una persona di profondo valore che ha dedicato la sua vita alla scuola, alla passione sociale, al bene della nostra Città. La comunità democratica napoletana e campana si stringe alla famiglia e agli amici».

Addio alla Filippone anche dal presidente della giunta regionale Vincenzo De Luca. «Profondo cordoglio per la scomparsa di Mia Filippone, Vicesindaco di Napoli e assessore all’Istruzione, persona di alto profilo, punto di riferimento per il mondo della scuola e per tante generazioni di ragazze e di ragazzi. Aveva messo la sua grande passione e la sua riconosciuta competenza a disposizione per il progetto di rilancio della città. Lascia un grande vuoto. Le nostre condoglianze e la nostra vicinanza ai familiari e all’amministrazione comunale».

Il cordoglio di Catello Maresca per la morte di Mia Filippone

“Apprendiamo con enorme dispiacere che nella notte si è spenta Mia Filippone, professoressa e donna di alta statura morale e dalla grande passione civile. Ne abbiamo potuto apprezzare, purtroppo per poco, le doti come vicesindaco ed assessore alla scuola. Ci mancherà tantissimo.

Il gruppo MARESCA esprime cordoglio per la sua scomparsa. Che la terra ti sia lieve. Riposa in pace”. Così in una nota il consigliere comunale di Napoli Catello Maresca.