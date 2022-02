Lite finisce nel sangue a Fuorigrotta, uomo ferito da un colpo di pistola

Un colpo di pistola è stato esploso poco dopo le 19 a Fuorigrotta in via Caio Duilio. Si tratta di una lite sfociata nel sangue. Sul posto sono arrivate le volanti della Polizia di Stato del commissariato San Paolo e della Polizia Locale. Sono proprio i caschi bianchi a procedere sull’accaduto. Visionate le telecamere di sorveglianza di un impianto in cui si evince l’esplosione di colpi d’arma da fuoco. L’episodio non sarebbe legato alla faida del quartiere. Intanto la zona resta molto ‘calda’ a causa dello scontro tra i clan di camorra.

TENSIONE A FUORIGROTTA

Nella notte del 21 gennaio una bomba carta è esplosa davanti al ristorante ‘Delicato 1977’ in via Caio Duilio Fuorigrotta. L’esplosione produsse danni agli arredi posti all’esterno del locale, una pedana in legno, tavoli e sedie. Danneggiate anche due vetrate e il portone del palazzo adiacente, oltre a due vetture parcheggiate nei paraggi. Non ci sono furono feriti. Sull’episodio indagò la polizia che vagliò le immagini delle telecamere presenti in zona.

CONTROLLI NEL QUARTIERE

Dalla fine del 2021 si registra uno scontro tra clan a Fuorigrotta. Lo scorso 5 gennaio sono stati condotti controlli a tappeto dei Carabinieri della compagnia di Bagnoli nel quartiere Fuorigrotta e nel rione Traiano. Supporto dato anche dai militari del Reggimento Campania e delle Aliquote di Pronto Intervento conducendo posti di blocco e perquisizioni lungo le strade al centro di fatti di sangue.

Via Caio Duilio, via Campegna e i rioni Lauro e Traiano, presidiati da decine di militari alla ricerca di armi e droga. Sono 111 le persone controllate, tra queste 52 i pregiudicati, 48 i veicoli ispezionati. Rinvenuti e sequestrati nel rione Lauro, all’interno di alcuni guanti, nascosti in una cassetta di ispezione, 4 proiettili cal. 9 e 4 cal. 7,65mm.