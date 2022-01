Capodanno non ferma la mattanza, uomo ucciso a Fuorigrotta

Ennesimo omicidio nell’area flegrea. Questa notte un uomo è stato ferito intorno alla 3 per poi morire poco dopo presso l’ospedale San Paolo di Fuorigrotta. L’agguato è avvenuto al Rione Lauro. Secondo quanto ha riferito la Questura, si tratta di Salvatore Capone, di 42 anni, con diversi precedenti. L’uomo è morto sul colpo. Nelle vicinanze del luogo dell’agguato sono stati trovati tre bossoli. Indagini sono in corso da parte del commissariato di polizia San Paolo. A carico della persona uccisa erano numerosi precedenti, anche per associazione. Non si esclude il collegamento con l’agguato tra la folla dell’antivigilia di Natale.