Palazzo inagibile a Fuorigrotta, ritornano a casa 20 famiglie

Sono dovuti passare 7 lunghi mesi per far tornare a casa propria le 20 famiglie dello stabile di via Leopardi 142/D, evacuate lo scorso 11 giugno per inagibilità dell’edificio. Il palazzo aveva subito delle gravi lesioni, quasi certamente dovute alla rottura di un tubo della conduttura idrica, che hanno costretto tutti i residenti a lasciare i propri appartamenti in gran fretta.

“ Le famiglie sono state obbligate a passare anche le festività natalizie lontano da casa, con tutti i disagi che ovviamente ne sono conseguiti. Siamo felici che queste persone siano finalmente riuscite a far rientro alle proprie abitazioni, ma riteniamo quando accaduto gravissimo, per questo chiediamo che i responsabili di tale vicenda vengano prontamente individuati e paghino le loro colpe” Così Francesco Emilio Borrelli, Consigliere Regionale di Europa Verde.

Un grosso lavoro è stato compiuto dall’ing. Vincenzo Pagliarulo, tecnico nominato dal Condominio, che in questi 6 mesi, attraverso sofisticate apparecchiature e meticolose indagini, ha monitorato costantemente il quadro fessurativo e la sua evoluzione, sino ad aver riscontrato, nel mese di dicembre appena trascorso, le condizioni per depositare un certificato di eliminato pericolo provvisorio per consentire ai condòmini di ritornare a casa e vivere le vacanze natalizie nei luoghi a loro cari.

Fabio Funeroli, l’avvocato che rappresenta gli interessi dei residenti del condominio di via Leopardi, ha affermato di essere “soddisfatto per il ritorno a casa delle famiglie, che da ormai troppo tempo vivevano disagi pesanti, difficili da gestire. Si è trattato di un fatto molto grave, in quanto intere famiglie sono state costrette a lasciare la propria casa di colpo e non farci ritorno per ben 7 mesi. Riteniamo che questa situazione debba andare incontro a giusto risarcimento, responsabili devono essere individuate e dovranno rispondere di quanto commesso, per questo il procedimento legale verrà portato avanti fino alla fine, come sempre confidando pienamente nella giustizia”.