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Furto al cantiere delle case popolari, 2 arresti tra Monterusciello e Pozzuoli

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
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Furto al cantiere delle case polari, 2 arresti tra Monterusciello e Pozzuoli
Furto al cantiere delle case polari, 2 arresti tra Monterusciello e Pozzuoli
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Tra Pozzuoli e Monteruscello c’è un cantiere che si sta occupando della ristrutturazione degli edifici di edilizia popolare del quartiere a via Umberto Saba. Un’opera importante e positiva, ma la criminalità non guarda in faccia a nessuno e non ha morale. Delle volte – come in questo caso – non si è nemmeno grati.

I carabinieri della stazione di Monteruscello stanno percorrendo le strade proprio per il contrasto dei reati predatori quando notano due persone. Il primo ha 37 anni ed è già noto alle forze dell’ordine mentre l’altro ha 30 anni ed è incensurato.

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I due stanno rubando gli infissi in alluminio che dovevano essere installati nelle abitazioni. I carabinieri di Monteruscello li hanno bloccati e arrestati. Fa specie che il più grande dei due abiti a due passi dal cantiere, negli stessi blocchi di edilizia popolare che devono essere ristrutturati. I due sono stai sottoposti agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima.

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