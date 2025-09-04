Furto lampo in costiera Sorrentina, Vespa restituita durante la denuncia

PUBBLICITÀ

Maria Teresa era in caserma per denunciare il furto della propria Vespa anni 90 e non avrebbe mai immaginato che proprio in quei minuti i carabinieri, entrando dal cancello principale, le avrebbero consegnato quel cimelio a due ruote.

Sono le 14, siamo a Piano di Sorrento e i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia stanno percorrendo le strade del comune di Meta. La gazzella attraversa piazza Scarpati e nota all’altezza di un hotel due ragazzi in sella a una Piaggio Vespa senza casco. I due tentano di allontanarsi ma i carabinieri li bloccano. I ragazzi non hanno i documenti e dicono di avere 17 anni. La scusa del voler passare qualche ora al mare non regge e i militari approfondiscono la vicenda. La centrale operativa segnala ai colleghi in strada che quella Vespa bianca era stata rubata a Piano di Sorrento e che la vittima, una 56enne del posto, stava denunciando il fatto in caserma.

I carabinieri portano mezzo e ragazzi in caserma e lì il ciclomotore viene riconsegnato alla legittima proprietaria ancora incredula.

Gli accertamenti sui ragazzi di Ottaviano e di San Giuseppe Vesuviano portano alla verità sull’identità dei due. Solo uno – chi era alla guida – ha davvero 17 anni. Il passeggero in realtà ha 20 anni ed aveva mentito sulla propria data di nascita perché temeva ripercussioni giudiziarie peggiori. I due sono stati denunciati per ricettazione. Il vero 17enne è stato affidato ai propri genitori