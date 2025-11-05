PUBBLICITÀ
Furto lampo nel panificio a Marano, ladri entrano e portano via la cassa automatica

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Blitz nella notte di ieri a Marano, dove una banda di ladri ha messo a segno un furto in un panificio.

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi — che hanno agito al bivio tra Marano, Mugnano e che dà verso Chiaiano, a volto coperto e a bordo di una Maserati — hanno effettuato il colpo in tempi record: in meno di quattro minuti hanno infatti alzato la serranda, legato la cassa automatica con una fune e l’hanno trascinata via a tutta velocità.

L’allarme è scattato subito dopo, quando alcuni residenti hanno udito i forti rumori provenire dall’attività commerciale. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia di Stato, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica e risalire agli autori del colpo.

A riportarlo, Il Mattino.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

