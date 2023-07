Furto nel centro estetico, asciugacapelli e piastra trovate a Napoli

PUBBLICITÀ

Sono state due le persone denunciate alla Procura della Repubblica di Sulmona per il reato di ricettazione in concorso, essendo state trovate in possesso a Napoli di parte della merce rubata nelle scorse settimane in un centro estetico di Roccaraso. Dunque i Carabinieri della compagnia di Castel di Sangro sono arrivati a Napoli, dove, dando seguito a un decreto di perquisizione emesso dalla Procura di Sulmona, hanno recuperato parte delle attrezzature per la cura dei capelli.

Tutto il materiale, trovato in uno scantinato, del valore superiore a 5mila euro, è stato sequestrato in attesa di ulteriori verifiche sull’esatta corrispondenza degli identificativi matricolari per la successiva restituzione all’avente diritto. Le indagini, condotte sotto il coordinamento della Procura, hanno visto anche il ricorso a tecniche investigative informatiche con il costante monitoraggio dei siti internet dedicati alle vendite online.

