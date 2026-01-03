Furto nella redazione di Napoli de “La Repubblica”, rubati 6 computer

PUBBLICITÀ

Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri in merito al furto avvenuto nei giorni scorsi ai danni della redazione napoletana del quotidiano la Repubblica. Ignoti si sarebbero introdotti negli uffici della testata portando via sei computer portatili.

Sull’episodio è intervenuto il prefetto di Napoli, Michele di Bari, che ha espresso una netta condanna dell’accaduto, evidenziando come azioni di questo genere non rappresentino soltanto un danno materiale, ma costituiscano anche un attacco al libero esercizio del diritto di informare.

Le indagini sono affidate ai carabinieri, impegnati in tutte le verifiche necessarie per risalire agli autori del furto. Parallelamente, la Prefettura ha disposto un rafforzamento dei servizi di controllo e vigilanza nella zona interessata. «L’attenzione sul territorio resta elevata e il sistema di sicurezza continua a operare a pieno regime», ha fatto sapere il prefetto di Bari in una nota ufficiale.