PUBBLICITÀ
HomeCronacaFurto nella redazione di Napoli de "La Repubblica", rubati 6 computer
CronacaCronaca locale

Furto nella redazione di Napoli de “La Repubblica”, rubati 6 computer

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
Furto nella redazione di Napoli de
Furto nella redazione di Napoli de "La Repubblica", rubati 6 computer
PUBBLICITÀ

Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri in merito al furto avvenuto nei giorni scorsi ai danni della redazione napoletana del quotidiano la Repubblica. Ignoti si sarebbero introdotti negli uffici della testata portando via sei computer portatili.

Sull’episodio è intervenuto il prefetto di Napoli, Michele di Bari, che ha espresso una netta condanna dell’accaduto, evidenziando come azioni di questo genere non rappresentino soltanto un danno materiale, ma costituiscano anche un attacco al libero esercizio del diritto di informare.

PUBBLICITÀ

Le indagini sono affidate ai carabinieri, impegnati in tutte le verifiche necessarie per risalire agli autori del furto. Parallelamente, la Prefettura ha disposto un rafforzamento dei servizi di controllo e vigilanza nella zona interessata. «L’attenzione sul territorio resta elevata e il sistema di sicurezza continua a operare a pieno regime», ha fatto sapere il prefetto di Bari in una nota ufficiale.

PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati