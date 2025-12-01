Sventa il furto a Napoli, ispettore penitenziario picchiato dai ladri

PUBBLICITÀ

È intervenuto per sventare un furto ai danni di un’anziana ma è stato ferito dai due ladri. È avvenuto a Napoli venerdì scorso ad un Ispettore della Polizia Penitenziaria del carcere di Poggioreale, che è dunque rimasto vittima di una grave aggressione mentre, libero dal servizio, interveniva per sventare un furto ai danni di un’anziana donna. A rendere nota la notizia è Marianna Argenio, vice segretario regionale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria.

“L’Ispettore, accortosi che due uomini di nazionalità straniera stavano asportando il borsellino e il telefono cellulare dallo zaino della vittima, è immediatamente intervenuto qualificandosi e tentando di fermare l’azione delittuosa. I due malviventi si sono dati alla fuga, ma il graduato della Polizia Penitenziaria li ha inseguiti, riuscendo a recuperare un telefono cellulare caduto durante la corsa”, prosegue.

Le ferite dell’ispettore penitenziario dopo il tentato furto a Napoli

“Pochi istanti dopo, una terza persona – con in braccio un bambino – si è avvicinata pretendendo la restituzione del telefono. Al rifiuto e al tentativo dell’Ispettore di proseguire l’azione di polizia, l’uomo lo ha minacciato e aggredito con calci e pugni. Anche la moglie dell’aggressore è intervenuta, scagliandosi contro l’Ispettore e partecipando all’aggressione. Solo successivamente con l’intervento di personale della Polizia di Stato presente nelle vicinanze è stato possibile bloccare i responsabili. L’Ispettore ha riportato traumi contusivi multipli e una lesione alla spalla”.

Il SAPPE esprime profonda vicinanza al collega ferito e “fermo apprezzamento per la sua prontezza, professionalità e straordinario senso del dovere, dimostrati anche fuori servizio per tutelare una cittadina indifesa. Ribadisce la necessità di garantire adeguate tutele e riconoscimenti al personale della Polizia Penitenziaria, che quotidianamente – e spesso anche fuori servizio – si trova a intervenire in situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica”.

Donato Capece, segretario generale del SAPPE, esprime apprezzamento e solidarietà all’Ispettore di Poggioreale: “Il lavoro della Polizia Penitenziaria è ancora una volta motivo d’orgoglio per tutta la città. I risultati che raggiungiamo ogni giorno e tutti gli obiettivi traguardati sono il frutto di un importante lavoro di squadra. Gli uomini e le donne del comando di Poggioreale riescono a lavorare coniugando l’aspetto personale con i doveri dell’uniforme e i risultati eccezionali raggiunti dimostrano la loro grandissima professionalità e competenza, nell’affrontare più temi non solo nell’ambito strettamente penitenziario. Il mio auspicio è quindi quello di continuare a lavorare in questa direzione, tenendo sempre presente l’importante aspetto del legame con il territorio e con i cittadini”.