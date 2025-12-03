PUBBLICITÀ
CronacaCronaca locale

Restituiscono il telefono rubato, la turista ringrazia i napoletani

Ultima modifica:
Una turista americana-cinese è stata derubata del telefono nei pressi della Stazione Centrale di Napoli. Grazie all’aiuto di alcuni napoletani, che si sono subito mobilitati è riuscita incredibilmente il cellullare. Nonostante il dispositivo fosse già scippato, alcuni sono riusciti comunque a recuperarlo e restituirglielo.
Borrelli, volevo condividere con lei una storia avvenuta a Napoli che, nonostante la premessa spiacevole, si è conclusa in modo davvero positivo. Le scrivo solo per renderla consapevole di questo episodio: a Napoli, accanto ai problemi che conosciamo, ci sono ancora tante persone perbene che fanno la differenza. Mi faceva piacere farle conoscere questa storia, nel caso volesse condividerla.” Questa la segnalazione fatta al deputato Francesco Emilio Borrelli.

Il video della turista e il ringraziamento ai napoletani

 

