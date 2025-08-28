PUBBLICITÀ
Senza categoria

Accoltella 2 gemelli e tenta di prendere la Circumvesuviana, preso un 26enne

Ieri due gemelli marocchini residenti a Sarno sono stati aggrediti nel sonno per futili motivi da un loro connazionale. I due ragazzi, colpiti ripetutamente con un grosso coltello, hanno riportato profonde ferite da taglio alla testa. Riversatisi in strada sono stati soccorsi da alcuni passanti che hanno allertato i soccorsi e le forze dell’ordine.

Il personale del Commissariato di Sarno intervenuto sul posto, dopo aver raccolto le prime informazioni su quanto accaduto, ha rintracciato il presunto aggressore nei pressi della Stazione della Circumvesuviana di Sarno, mentre era in attesa di un treno per Napoli.

Sottoposto a perquisizione personale il soggetto, un giovane marocchino di 26 anni irregolare sul territorio nazionale, aveva addosso un grosso coltello da cucina con una lama di 23 cm di lunghezza.

Inoltre è risultato in possesso di circa 55 grammi di droga , in parte già suddivisa in dosi e pronta allo spaccio, e di 23 pasticche a base di benzodiazepine. Al termine degli accertamenti il giovane è stato tratto in arresto per essere sottoposto a giudizio con rito direttissimo presso il Tribunale di Nocera Inferiore.

