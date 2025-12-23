Gennaro Montuori ospite di InterStories, il podcast di approfondimento di InterNapoli.it

PUBBLICITÀ

InterStories è il podcast di approfondimento firmato InterNapoli che racconta le vite, le vicende e gli aspetti meno noti dei protagonisti della cronaca, dell’attualità, della cultura, dello sport e della società. Attraverso interviste, testimonianze e ricostruzioni accurate, il podcast offre una panoramica completa su personaggi noti e figure emergenti, mettendone in luce percorsi, scelte, retroscena e impatti sul territorio. InterStories è uno spazio di analisi e narrazione che va oltre la notizia, per comprendere meglio chi muove e vive le storie del nostro tempo.

Ospite di questa puntata è Gennaro Montuori, alias Palummella, per lungo tempo a capo del Commando Ultrà della Curva B del San Paolo. In base al racconto di Montuori, che parte dal Rione Sanità e arriva al Centro Paradiso, il titolo corretto sarebbe stato «Ho vissuto con Maradona» perché l’ex capo tifoso, che continua a frequentare lo stadio dedicato al vecchio amico ma in un altro settore, racconta che in quei sette anni è stato sempre al fianco di Diego, nel bene e nel male.

