PUBBLICITÀ
HomeInterStories PodcastGennaro Montuori ospite di InterStories, il podcast di approfondimento di InterNapoli.it
InterStories Podcast

Gennaro Montuori ospite di InterStories, il podcast di approfondimento di InterNapoli.it

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Gennaro Montuori ospite di InterStories, il podcast di approfondimento
Gennaro Montuori ospite di InterStories, il podcast di approfondimento
PUBBLICITÀ

InterStories è il podcast di approfondimento firmato InterNapoli che racconta le vite, le vicende e gli aspetti meno noti dei protagonisti della cronaca, dell’attualità, della cultura, dello sport e della società. Attraverso interviste, testimonianze e ricostruzioni accurate, il podcast offre una panoramica completa su personaggi noti e figure emergenti, mettendone in luce percorsi, scelte, retroscena e impatti sul territorio. InterStories è uno spazio di analisi e narrazione che va oltre la notizia, per comprendere meglio chi muove e vive le storie del nostro tempo.

Ospite di questa puntata è Gennaro Montuori, alias Palummella, per lungo tempo a capo del Commando Ultrà della Curva B del San Paolo. In base al racconto di Montuori, che parte dal Rione Sanità e arriva al Centro Paradiso, il titolo corretto sarebbe stato «Ho vissuto con Maradona» perché l’ex capo tifoso, che continua a frequentare lo stadio dedicato al vecchio amico ma in un altro settore, racconta che in quei sette anni è stato sempre al fianco di Diego, nel bene e nel male.

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati