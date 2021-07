Sangiovanni questa settimana ha realizzato un servizio fotografico per OutPump e ovviamente, come capita spesso al secondo classificato ad Amici, ha attirato a sé anche numerose polemiche per il suo outfit rosa. Fra i tanti commenti, come riportato dal sito Biccy, uno ha attirato l’attenzione del cantante, che l’ha così condiviso sulle sue stesse storie. L’hater tira in ballo Gigi D’Alessio

“Allora, da quello che ora dico potreste dire che sono all’antica, ma non lo sono, perché io ascolto tutti i generi di musicali di oggi e ho 23 anni. Innanzitutto non è un cantante, sembra più un pagliaccio da come si veste. A me dispiace per tutto quello che ha passato, tutti hanno passato delle cose, ma se ti mostri in TV e sui social la gente ha diritto di esprimere il proprio parere. Come cantante non è un cantante per me.

Ha vinto Amici perché? Perché per la maggior parte è seguito da bambini e ragazzine di 12-14 anni. Ed è stato anche perché si è fidanzato lì e, vedendo anche la bella coppia, sono piaciuti e sono andati avanti. Può fare milioni di visualizzazioni e dischi di platino, ma per me non è un cantante, sia come voce e sia come si veste. Io ho 23 anni, ascolto Gigi D’Alessio da 20 anni e Tiziano Ferro. E loro che sono veri artisti non hanno mai fatto queste cagate, mettere i vestiti rosa e pitturarsi le unghie. Un cantante serio e professionista non fa così, quindi non lo è. Purtroppo ci sono le ragazzine, i bambini che ascoltano questi generi e quindi vanno avanti, altrimenti no”.

Gigi D’Alessio mano nella mano con la bionda, il video gossip impazza su Tik Tok

E’ un video che dura pochi secondi, pubblicato su Tik Tok, in cui si vede Gigi D’Alessio circondato da body guard mentre è mano nella mano con una ragazza bionda. Quella ragazza, secondo alcuni, potrebbe essere la sua nuova fiamma. Non si sa a quando risale il video e chi lo abbia girato, la cosa certa è che Gigi D0Alessio stringe la mano a questa donna con un vestito beige e capelli biondi.