Gigi D’Alessio su Geolier: “Secondo posto amaro, è stato trattato come me e Nino D’Angelo”

Per i telespettatori del Festival di Sanremo, Geolier doveva trionfare sul palco dell’Ariston. Il rapper di Secondigliano, nonostante il 60% dei voti da casa, è stato però penalizzato dal voto della giuria delle radio e dalla sala stampa. Gigi D’Alessio, che ha trionfato con Geolier nella serata delle cover, in un’intervista rilasciata a La Repubblica, ha commentato il il secondo posto definendolo un risultato amaro: “Geolier è fortissimo, il suo album lo cantano in tutta Italia“.



Le parole di Gigi D’Alessio a La Repubblica

Per D’Alessio, la vittoria nella serata delle cover ha condizionato il voto della sala stampa e quindi la possibile vittoria finale. “Al ragazzo è toccato lo stesso destino che per il passato ha riguardato Nino D’Angelo e me“, ha detto l’artista, aggiungendo: “Geolier ha vinto la serata delle cover perché la sala stampa quella sera ha votato onestamente, senza una strategia, non immaginando il grande successo del televoto. La maggior parte dei giornalisti ha poi cambiato idea, dando la preferenza nella serata finale ad Angelina Mango. La cosa naturalmente ha avuto il suo peso e così Angelina ha vinto. È tutto documentato. Sui social si vede chiaramente l’esultanza della sala stampa all’annuncio del secondo posto di Geolier“.

Ma perché le giurie di stampa e radio avrebbero cambiato idea? Alla domanda del giornalista di Repubblica, Gigi risponde con convinzione: “Avranno pensato: se lo facciamo vincere si scatena l’inferno. In tanti diranno che ha vinto la parte malata di Napoli, Gomorra, la camorra, che Geolier si è comprato i voti. Comunque il televoto parla chiaro: assegna il 60 per cento a Geolier e il 16 per cento ad Angelina. Si è mai visto un risultato simile?”.

E, a proposito della vincitrice di Sanremo, Gigi commenta: “A me dispiace per Angelina. Questa manovra contro Geolier la gente l’ha capita e di conseguenza rischia di farla diventare antipatica. Già l’odio monta sui social e questo non è giusto e non è civile. È per lei una vittoria amara, visto come sono andate le cose. E quello di Geolier è un secondo posto amaro. Ma il ragazzo va fortissimo, da un anno il suo album ‘Il coraggio dei bambini’ è il più venduto, lo conoscono e lo cantano i ragazzi di tutta Italia“, conclude l’artista.