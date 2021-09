Ieri sera Giovanni Apuzzo è deceduto dopo un terribile incidente avvenuto in serata in via Pizzo della Torre lungo a Grazzanise Come riporta Edizione Caserta sono in corso accertamenti dopo il decesso del 19enne. L’auto guidata dal giovane si sarebbe schiantata contro un palo della pubblica illuminazione per poi terminare la sua corsa contro il cortile dell’abitazione. La situazione è apparsa immediatamente gravissima, infatti, Giovanni è stato estratto dalle lamiere dell’auto dopo l’intervento dei vigili del fuoco.

Il dramma nel Casertano, il 19enne Giovanni muore nel tragico incidente

Giovanni è stato trasferito in ambulanza e trasportato d’urgenza al pronto soccorso della clinica Pineta Grande dove è deceduto poco dopo l’arrivo. Sulla salma ora potrebbe essere disposto l’esame autoptico mentre sull’incidente è stata aperta un’indagine. Poco prima dello scontro il 19enne si era intrattenuto con alcuni ragazzi.