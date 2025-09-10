PUBBLICITÀ
Girava in piazza ad Arzano armato di coltello, fermato

Nicola Avolio
E’ stato fermato Sergio Martino, l’uomo che nella serata di giovedì scorso minacciò, armato di coltello e nella centralissima piazza Cimmino di Arzano, l’ex consigliere comunale Gennaro De Mare.

Martino si stava aggirando in piazza, coltello alla mano, e dopo alcune segnalazioni è stato fermato.

LEGGI ANCHE – Paura ad Arzano, l’ex consigliere Gennaro De Mare minacciato con un coltello

Ritornando all’aggressione dello scorso giovedì, De Mare si trovava seduto ai tavolini di un circolo locale, e nonriportò conseguenze. L’autore del gesto si allontanò rapidamente dopo il gesto. La gravità dell’accaduto non risiede soltanto nell’atto in sé, ma nel contesto che lo rende possibile. L’amministrazione comunale di Arzano denuncia con fermezza un clima sociale avvelenato, in cui la continua distorsione dei fatti, l’uso irresponsabile dei social e la propaganda strumentale finiscono per alimentare rancore e legittimare comportamenti violenti.

Non si tratta di episodi isolati: nelle ultime settimane, anche il patrimonio personale di rappresentanti istituzionali è stato colpito, come nel caso dei danni subiti allo scooter della sindaca, e sulle mura della villa comunale sono comparsi slogan di minaccia che nulla hanno a che vedere con il confronto democratico. Tutti segnali che, letti insieme, mostrano un quadro inquietante di intimidazioni e aggressioni che hanno un unico bersaglio: la comunità e la sua convivenza civile.

L’amministrazione, unita, ribadisce che Arzano non si piegherà a questa logica di odio. La città ha bisogno di verità, di impegno e di partecipazione, non di falsificazioni e intimidazioni. La sicurezza e la serenità dei cittadini restano la priorità, e ogni atto che minaccia la vita democratica della città sarà affrontato con determinazione.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

