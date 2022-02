Tragedia nella notte a Giugliano, falciato dopo l’incidente sulla Circumvallazione

Tragico incidente la scorsa notte a Giugliano sulla Circumvallazione esterna all’altezza dello store Gloria. Per cause ancora da accertare due auto si sarebbe scontrare nel tratto che va in direzione Lago Patria. Secondo alcune testimonianze raccolte una delle persone alla guida delle auto coinvolte sarebbe sceso dal mezzo e sarebbe stato falciato dalle auto che percorrevano la carreggiata. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto la vittima era già deceduta. L’impatto ha generato, come conseguenza, una coda di ore che ha paralizzato il traffico in tutta la zona.