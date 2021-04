Controlli anti-covid per i Carabinieri della Compagnia di Giugliano. Ieri sera i militari – allertati dal 112 – sono intervenuti in viale dei Gemelli: avevano segnalato una festa privata all’interno del ristorante pizzeria Swami 2.0, situato all’interno del centro Anthares (la cui gestione è differenza e separata con quella del locale controllato).

Le sanzioni

I carabinieri hanno trovato all’interno del locale 7 persone. Tutte sanzionate. Stessa sorte anche per il titolare del locale che però vedrà la sua attività chiusa per 30 giorni. L’uomo infatti non aveva rispettato la chiusura provvisoria di 5 giorni imposti lo scorso 15 aprile a seguito di un altro controllo. I militari in quell’occasione trovarono alcune persone intente a mangiare e vedere la partita.

