Giugliano. I Nas chiudono una rivendita di generi alimentari in via Marino

Il sindaco del comune di Giugliano in Campania, con propria ordinanza, ha disposto la cessazione immediata di un’attività commericale di una rivendita al dettaglio di generi alimentari, sita in via Marino, poiché nel corso di una precedente ispezione effettuata dai militari del NAS di Napoli veniva accertata l’assenza della prevista autorizzazione