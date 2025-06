Giugliano in festa per nonna Giovanna Mallardo, ha compiuto 100 anni

PUBBLICITÀ

Giugliano in festa per nonna Giovanna Mallardo, la donna ha compiuto 100 anni circondata dall’affetto della sua grande famiglia composta da 12 figli, 39 nipoti e 55 pronipoti. Una vita straordinaria, quella di “Nonna Giovanna”, storica titolare del ristorante “La Posada” e figura simbolica del quartiere Selcione. “Nata l’11 giugno del 1925, è un patrimonio vivente di Giugliano: memoria, lavoro e famiglia intrecciati in un secolo di dignità e amore per la nostra terra”, ha dichiarato il sindaco Diego D’Alterio che ha onorato la festeggiata.

