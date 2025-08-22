Giugliano, quattro gattini abbandonati in una scatola: salvati dagli agenti

PUBBLICITÀ

Durante il servizio di prossimità, in queste giornate di caldo torrido, l’attenzione di un equipaggio della Polizia Municipale di Giugliano in Campania è stata attirata da un cittadino che ha segnalato, in via IV Giornate, la presenza di un cartone adagiato sul marciapiede con all’interno quattro gattini.

Giunti sul posto, gli agenti hanno verificato la presenza dei cuccioli. Immediatamente è stata contattata l’Asl e l’OIPA di Varcaturo per concordare un intervento congiunto. Fortunatamente, è sopraggiunta anche una signora del posto, che si è resa disponibile ad accogliere i quattro gattini. Il personale del Comando ha partecipato attivamente acquistando latte e biberon necessari per i primi mesi di vita.

Questo episodio si aggiunge a un precedente ritrovamento, avvenuto circa otto mesi fa, quando un agente, mentre si recava a lavoro, notò in via Spazzilli un gattino impaurito, bagnato e in pericolo sul ciglio della strada. Da quel momento l’animale è stato adottato dal Comando, dove, dopo le necessarie vaccinazioni, vive tuttora con lettiera, cuccia, giochi e tutto il necessario per essere coccolato. Il suo nome è “Sbirro”.