Com’è morta la Regina Elisabetta II, l’ultima foto due giorni prima del decesso

Ieri, 8 settembre 2022, è morta la Regina Elisabetta. La notizia è stata data alle 19.34 da Buckingham Palace in un comunicato: “Sua Maestà è morta pacificamente oggi pomeriggio a Balmoral”, vi si legge. Nel testo si precisa, in riferimento a Carlo e Camilla, che “il Re e la Regina consorte rimarranno a Balmoral stasera e torneranno domani a Londra”. La Bbc ha fatto seguire l’annuncio da un momento di silenzio e dal suono dell’inno God Save the Queen. Su Buckingham Palace sventola la bandiera a mezz’asta e centinaia di persone in lacrime si stanno radunando senza sosta davanti al Palazzo, deponendo mazzi di fiori. Come da “operazione London Bridge is down” (il protocollo previsto per la dipartita della Sovrana), il periodo di lutto per la morte di Elisabetta II durerà 10 giorni, fino ai funerali: in questa fase saranno rinviati eventi sportivi, saranno allestiti maxischermi in tutte le principali città del Paese per seguire la copertura mediatica. Tra qualche giorno, seguendo l’”operazione Unicorno”, il corpo della regina sarà trasferito da Balmoral a Edimburgo e da lì a Londra. I conduttori e giornalisti della Bbc sono apparsi vestiti in nero sin dal primo pomeriggio, non appena Buckingham Palace aveva diramato il comunicato con l’allarme dei medici per la salute della Sovrana, e c’è stata l’interruzione della solita programmazione per dare aggiornamenti sulle condizioni di Elisabetta II.

In queste ore drammatiche per il Regno Unito e il mondo intero, resta il mistero legato alla domanda “com’è morta la Regina Elisabetta?“. La sovrana, 96 anni, da alcuni giorni non stava bene, tanto che i medici le avevano consigliato di restare sotto stretto monitoraggio presso il castello di Balmoral, dove ha trascorso l’estate, negandole il ritorno a Londra proprio in virtù della sua fragilità. La Royal Family si è limitata a comunicare che la Regina è “deceduta serenamente” e non ha fatto menzione di un’eventuale malattia che l’abbia portata giorno dopo giorno a spegnersi.

Com’è morta la Regina Elisabetta?

Dopo avere superato il Coronavirus, che pure aveva lasciato strascichi di stanchezza e debolezza in lei, come non aveva perso occasione di evidenziare, la Regina Elisabetta negli ultimi tempi appariva sempre più indebolita e ricurva e presentava problemi di mobilità. Anche durante le celebrazioni per il suo Giubileo di Platino era evidente come lo smalto non fosse quello dei tempi migliori e nel Regno c’è chi non perde occasione di sottolineare come per Elisabetta il mondo si sia letteralmente fermato il 9 aprile 2021, quando ha perso il suo adorato marito, il principe Filippo di Edimburgo, morto alla soglia dei 100 anni d’età. Un tracollo psicologico e fisico del quale probabilmente la monarca non ha avuto nemmeno modo di rendersi conto e che l’ha portata gradualmente a esalare l’ultimo respiro

La causa della morte della regina Elisabetta è da ricercare nella sua età avanzata. La vegliarda sovrana inglese aveva infatti ben 96 anni. Il suo cuore ha smesso progressivamente di battere, dopo giorni e giorni in cui le forze della regina stavano venendo meno.

Le ultime foto della Regina Elisabetta II: il livido sulla mano due giorni prima della morte

Le ultime foto della Regina Elisabetta sono state diffuse solo 48 ore prima della morte, martedì 6 settembre. Sui profili ufficiali della famiglia reale sono stati condivisi quattro scatti che ritraevano la sovrana (vedi gallery in alto, ndr), accompagnarsi ad un bastone, mentre incontrava nella residenza scozzese Balmoral, la premier Liz Truss. Alcuni dettagli, riletti alla luce della morte della regina, sembrano tradire le precarie condizioni di salute in cui ormai versava.