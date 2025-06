Agguato al rione Sanità, dimesso il fratello dell’attore di Mare Fuori

PUBBLICITÀ

Giulio Pirozzi è stato dimesso dall’ospedale dopo essere stato colpito nell’agguato in un locale nel rione Sanità. I due giovani sarebbero stati avvicinati da due uomini in sella ad uno scooter che avrebbero esploso contro di loro dei colpi di pistola. I due giovani di 22 e 23 anni furono portati in codice rosso nei nosocomi.

Chi è Giulio Pirozzi

Giulio Pirozzi è figlio dell’attore e regista Vincenzo Pirozzi e fratello di Giuseppe, anche lui attore, che nella fiction cult “Mare fuori” dove interpreta Micciarella. Il 22enne è ricoverato in codice rosso all’ospedale Vecchio Pellegrini, è stato colpito alla gamba destra.

Più gravi le condizioni del secondo Vincenzo La Sala ferito al torace che è stato trasferito d’urgenza all’ospedale civile di Caserta. Lì è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Giulio Pirozzi è nipote dell’omonimo del boss ergastolano un tempo inquadrato nel clan Misso.

