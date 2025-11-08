PUBBLICITÀ
Gli trovano 4 kg di droga nella casa “magazzino”, arrestato 66enne a Poggioreale

Di Nicola Avolio
Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha effettuato una vasta operazione volta a contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti nel quartiere Poggioreale.

Nello specifico, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Napoli con l’ausilio dei poliziotti dei Commissariati Poggioreale, Vasto-Arenaccia, Vicaria-Mercato e Ponticelli, del Reparto Cinofili e del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno eseguito numerose perquisizioni nell’area del rione Sant’Alfonso, anche noto come “Connolo”.

Nel corso dell’attività, gli agenti hanno tratto in arresto un 66enne napoletano, con precedenti di polizia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. All’interno della sua abitazione gli agenti hanno rinvenuto la chiave di un altro appartamento situato sullo stesso pianerottolo, dove sono stati trovati circa 4 kg di marijuana e hashish, oltre a un bilancino di precisione.

Inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli agenti hanno controllato un locale commerciale in uso all’indagato, dove hanno rinvenuto un altro bilancino di precisione.

I successivi controlli dell’area in questione hanno consentito agli agenti di rinvenire e sequestrare altri circa 5 kg di sostanze stupefacenti, tra hashish, marijuana e cocaina, nonché diverso materiale per il confezionamento della droga.

Il servizio in questione, ha visto la partecipazione di personale dei Vigili del Fuoco.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

