Grosso incendio a Napoli, a fuoco l’ex campo rom di Barra: impressionante colonna di fumo

Grosso incendio nell’ex campo rom di Barra, quartiere nella zona orientale di Napoli. Intorno all’ora di pranzo le fiamme si sono sviluppate nel terreno di via Mastellone a ridosso della rete autostradale ancora zeppo di rifiuti di ogni genere.

Una colonna di fumo nero si è alzata dai cumuli e dalle baracche utilizzate fino a pochi mesi fa da un gruppo di nomadi che hanno dovuto lasciare il campo in seguito all’incendio registrato nell’agosto del 2021. Nelle immagini realizzate dal fotografo e attivista Carmine Schiavo, postate online, si nota la proporzione del rogo di cui, al momento, non si conoscono le cause. Intorno all’area interessata dall’incendio ci sono spazi verdi e terreni destinati a coltivazioni oltre che numerose abitazioni. (Il Mattino)