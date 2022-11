Dramma a Caivano, uomo trovato impiccato nella camera del figlio: si indaga sul suicidio

Dramma suicidio a Caivano. Un uomo di circa 75 anni è stato trovato impiccato nella stanza del figlio, che non era presente al momento della tragedia.

Il macabro ritrovamento dell’anziano senza vita è avvenuto nel proprio appartamento, ubicato nelle adiacenze del Santuario di Campiglione di via Colanton Fiore.

Sull’estremo gesto, verosimilmente un suicido attuato con l’ausilio di una sciarpa, stanno indagando i carabinieri della locale compagnia, agli ordini del capitano Antonio Maria Cavallo.

Al momento restano ignote le cause del gesto considerato pure che la vittima non aveva alcun particolare problema familiare. (Il Mattino).

Suicidio 64enne di Forlì, la famiglia querela Le Iene: “Su di lui gogna mediatica” – articolo del 7/11/2022

La famiglia di Roberto Zaccaria, il 64enne suicida a Forlimpopoli starebbe valutando di querelare la trasmissione di Italia1 Le Iene per il trattamento riservato al suo caso. Il programma aveva rintracciato l’uomo poco dopo la scomparsa di Daniele, il geometra 24enne che si è tolto la vita impiccandosi. Il giovane si era suicidato dopo aver scoperto di non aver avuto una relazione virtuale con quella che credeva fosse Irene. In realtà, invece di Irene, si trattava dell’uomo in provincia di Forlì.

Nel servizio su Italia 1, l’uomo, che era stato raggiunto in centro dalla troupe di Mediaset e dalla Iena Matteo Viviani, era apparso a volto coperto, ma pare che la dissimulazione non sia stata sufficiente ad occultarne l’identità. Dopo la puntata, andata in onda martedì scorso, nel paesino di 13 mila abitanti sono apparsi poster su di lui. Pare che sia stata questa la regione del crollo psicologico che ha portato il 64enne a togliersi la vita. Zaccaria, che aveva ricevuto una multa di 825 euro per sostituzione di persona, aveva dichiarato alle telecamere: “Era uno scherzo, non volevo finisse così“. “Valuteremo la questione“, afferma l’avvocato Pierpaolo Benini che oggi avrebbe dovuto incontrare l’assistito per “valutare una forma di tutela che lo mettesse al riparo dalla gogna mediatica“. Il legale riferisce che si incontrerà con i familiari del defunto per stabilire il da farsi.