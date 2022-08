Ha salvato una donna dal suicidio a San Giorgio a Cremano, parla Sonia: “Così l’ho convinta a non uccidersi”

Sonia Cannistraci è il nome della carabiniera che con la sua empatia e professionalità è riuscita a salvare la vita alla donna vittima del compagno a San Giorgio a Cremano. La donna era vittima del compagno e delle sue aggressioni e nell’ultima brutale lite aveva pensato di porre fine alla sua sofferenza suicidandosi.

L’aggressione

La telefonata al 112 arriva alle 22 e racconta di urla e di una lite feroce, la vicina pattuglia raggiunge infatti in poco tempo l’appartamento per verificare la natura del litigio. Una donna al balcone che grida ed indica in strada, visibilmente scossa, ed un uomo che corre cercando di scappare questa la scena all’arrivo dei carabinieri. La donna al balcone è la vittima, compagna dell’uomo “in fuga” che verrà poi preso ed arrestato.

Scossa e frustrata la vittima è segnata, dentro e fuori, dalle aggressioni del compagno in particolare da quell’ultima lite. L’uomo aveva infatti cercato di ucciderla tirandola dal collo e soffocandola ponendo un cuscino sul suo volto. Con la mano stretta alla ringhiera la vittima, nonostante la presenza dei carabinieri e l’arresto del compagno, pare aver perso fiducia nella “vita”. Stremata da un’amore che di amore non aveva niente palesa alla carabiniera che resta sotto il suo balcone di voler porre fine alla sua vita.

Il coraggio di Sonia

La carabiniera sopracitata è Sonia Cannistraci ed è proprio lei a dover ascoltare le tristi frasi di “sconfitta” della vittima: “Basta, se non mi ammazzo io mi ammazza lui“. La carbiniera però è lucida ed ricca d’empatia subito infatti cerca di calmare la donna convincendola a non compiere l’insano gesto. “Non voleva neppure rivolgermi lo sguardo” racconta Sonia e poi spiega: “già aveva una gamba fuori dalla ringhiera ma per fortuna sono riuscita a instaurare un contatto, anche visivo, con lei“.

Momenti difficili sia per la vittima immersa nel vortice di paura e sconforto che per la carabiniera Sonia che con solo le parole avrebbe dovuto salvarla. Arduo compito quello di Sonia che però ce l’ha fatta e con empatia e comprensione, oltre che con grande professionalità, è riuscita a salvare, per la seconda volta in una sera, la donna. Sonia sa bene di aver compiuto un gesto importante e la sua emozione traspare anche durante il racconto di quella sera.

“Quando ho capito che tra di noi c’era empatia le ho detto che la vita è un bene troppo prezioso per sprecarla con un uomo che la stava solo umiliando. È stato allora che ho capito che aveva deciso di ascoltarmi e di desistere” spiega. Grazie al coraggio e alla perseveranza di Sonia la vittima può ritornare a vivere, libera dalle catene delle quali era schiava. La carabiniera eroina conclude infine il suo racconto sottolineando l’importanza di denunciare qualora vittima di violenza: “bisogna assolutamente denunciare per mettere fine al calvario“.