“Hanno rapinato un’anziana”, giovane avverte la polizia e dà un ‘passaggio’ per l’inseguimento

Avevano preso di mira un’anziana e si erano fatti consegnare il portafogli. Colpo semplice, davanti a tutti, ma non avevano messo in conto che qualcuno avrebbe potuto reagire. Un ragazzo che si trovava poco distante li ha inseguiti, ha avvertito la polizia e alla fine ha anche “dato un passaggio” a un agente. Permettendogli di superare il traffico e di bloccare uno dei rapinatori.

La segnalazione del ragazzo in scooter: “Hanno rapinato un’anziana, sto inseguendo i ladri sullo scooter”

É successo nel centro di Napoli nel pomeriggio del 27 ottobre. A finire in manette è stato un 33enne di origini algerine con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, che ora dovrà rispondere di rapina. Il suo complice, riuscito a dileguarsi durante le fasi dell’inseguimento, è attualmente ricercato. L’operazione è scattata quando i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura, passando in via di Lorenzo, sono stati avvicinati da un ragazzo in scooter. Il giovane ha raccontato di avere appena assistito ad una rapina in piazza Garibaldi e di essere all’inseguimento dei due delinquenti, che erano ancora lì in zona.

Gli agenti hanno raggiunto piazza Garibaldi, lì uno di questi è salito a bordo dello scooter del ragazzo e ha proseguito l’inseguimento

Gli agenti hanno quindi raggiunto piazza Garibaldi, dove altre persone hanno indicato loro la via di fuga dei criminali. Arrivati in via San Cosmo Fuori Porta Nolana, hanno raggiunto il ragazzo in scooter che, nel frattempo, era riuscito a recuperare il portafogli e a restituirlo alla vittima. I rapinatori erano ancora in fuga, ma il traffico bloccava la volante. Così uno dei poliziotti è sceso dall’automobile ed è saltato sullo scooter. E, col ragazzo come pilota, ha ripreso l’inseguimento fino a via Padre Ludovico da Casoria, dove finalmente uno dei due criminali è stato bloccato. (Fanpage)