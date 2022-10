Trema la terra a Pozzuoli, scossa di magnitudo 2.1: “Sembrava più forte delle altre”

Scossa di terremoto questa mattina a Pozzuoli attorno alle 5.17. I sismografi dell’Osservatorio Vesuviano hanno registrato la scossa, di 2.1 di magnitudo pari a 1.3 gradi della scala Ritcher. Con epicentro compreso tra via Celle e via Cigliano, non distante dalla Tangenziale di Napoli e dalla Necropoli Romana. La scossa è stata avvertita distintamente della popolazione: durata diversi secondi e con una profondità di circa tre chilometri. E’ stata anche accompagnata da un rumore tipico. Quel boato che spesso si sente quando nei Campi Flegrei si verificano queste scosse, che normalmente vengono classificate come di poco conto. In realtà, essendo avvenuta poco in profondità, le onde si sono propagate fino alle vicine Quarto e Licola, con la gente che ha avvertito distintamente le oscillazioni anche ad Agnano, Fuorigrotta e Bagnoli.

Scossa di magnitudo 2.1 a Pozzuoli, i residenti: “Sembrava più forte delle altre volte”

“Sembrava più forte delle altre volte”, hanno commentato alcuni residenti. E sui social in molti hanno temuto il peggio, dopo aver sentito prima il boato e poi la scossa: un fenomeno “tipico” dei terremoti nei campi flegrei. Ma c’è anche chi ha avvertito un forte odore di zolfo, forse dovuto alla presenza nelle zone limitrofe proprio della Solfatara. Al momento non si registrano danni a persone o cose, ma solo tanta paura da parte dei residenti. Solo nella giornata di ieri c’era stata un’altra scossa di magnitudo 2.0 stavolta con epicentro il cono del Vesuvio: anche in questo caso era stata avvertita distintamente dalla popolazione che vive lungo il cono, ma in questo caso non era stata percepita da chi si trova nella parte pianeggiante e verso la costa. (Fanpage)