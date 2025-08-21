“Ho una lampadina nel retto”, 85enne operato d’urgenza a Lecce

PUBBLICITÀ

Un episodio insolito ha richiesto l’intervento d’urgenza del personale sanitario dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove un uomo di 85 anni è stato ricoverato per la presenza di una lampadina incastrata nella zona ano-rettale. L’allarme è scattato nella mattinata di martedì 19 agosto, quando l’anziano, residente in un comune della provincia, ha accusato dolori intensi e una emorragia rettale. La figlia, preoccupata per le sue condizioni, ha contattato il 118. I sanitari, giunti sul posto, hanno constatato la presenza di un corpo estraneo e disposto il trasferimento immediato in ospedale. Gli accertamenti al pronto soccorso hanno evidenziato una lampadina affusolata, ancora integra, bloccata tra retto e ano.

L’intervento

Prima del ricovero, l’uomo avrebbe tentato invano di rimuovere da solo l’oggetto con un cacciavite, provocandosi microlesioni e aumentando i rischi di infezioni o perforazioni. I chirurghi del Fazzi hanno quindi optato per un intervento endoscopico in sedazione: con una pinza chirurgica hanno afferrato e rimosso la lampadina, senza ulteriori danni.



L’operazione si è conclusa con successo e l’oggetto è stato estratto integro. Attualmente l’anziano è ricoverato nel reparto di chirurgia generale, sotto stretta osservazione. Le sue condizioni sono stabili e la prognosi è positiva, sebbene siano necessari ulteriori controlli per escludere complicazioni post-operatorie. Resta incerta la dinamica che ha portato alla presenza della lampadina nell’intestino. L’ospedale ha segnalato il caso alle autorità competenti, che stanno effettuando accertamenti. L’uomo, al momento, non ha fornito spiegazioni precise.