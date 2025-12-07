Hojlund fa impazzire il Maradona: gli azzurri battono la Juve per 2 a 1

PUBBLICITÀ

Napoli-Juventus è giunta al termine.

Com’è andata la gara?

Nel primo tempo gli azzurri partono forte e sbloccano la gara al settimo minuto di gioco grazie ad Hojlund. Il danese, servito da Neres insacca in porta anticipando la retroguardia bianconera. Nei primi 45 minuti di gioco, tanto Napoli, pericoloso con un paio di colpi di testa di McTominay, che scheggiano il palo.

Nella ripresa, la Juventus riesce a trovare il pareggio con Yildiz, che trova da posizione defilata l’angolino opposto su assist di McKennie.

Ma è ancora Hojlund il protagonista della gara. Il danese al 78esimo di gioco ne approfitta di un pallone di McKennie vagante e insacca di testa facendo esplodere il Maradona.

Le pagelle di Napoli-Juventus:

Milinkovic-Savic 6: primo tempo in gran controllo del portierone serbo. Non ha grandi colpe sul pareggio del turco Yildiz, seppur la palla era lenta ma angolatissima. Lucido sull’ultimo tiro di Zhegrova al 94esimo.

Di Lorenzo 6,5: buon inizio di gara del capitano che si mostra pericoloso da corner, con un grande stacco aereo. Grande ripresa di Di Lorenzo che tiene botta alla tensione della gara.

Beukema 6: primo tempo di grande attenzione dell’olandese. Nella ripresa si fa ammonire per intervento in ritardo al 70esimo. Tiene comunque a bada gli attacchi juventini.

Buongiorno 6,5: gran primo tempo del centrale, peccato per quel giallo al 33esimo a causa di un’entrata in ritardo su Conceicao. Dopo la rete subita grande solidità difensiva.

Rrahmani 6,5: primo tempo senza pecche, con qualche buon inserimento nella manovra offensiva. Buona ripresa, senza troppi pericoli al di là del gol del momentaneo pareggio bianconero.

Olivera 5,5: dopo l’ottima prima frazione di gioco, cala nella ripresa. Uscita a vuoto sul pareggio degli ospiti e primo ad essere sostituito al 71esimo di gioco. Al suo posto Spinazzola.

McTominay 7: gran primo tempo dello scozzese, pericoloso grazie a due colpi di testa insidiosi, che scheggiano il palo. Buona punizione al 55esimo, di poco a lato.

Elmas 6,5: primo tempo di grande carattere del macedone. Nella ripresa regge in un ruolo di cui è adattato.

Neres 7,5: primo tempo straripante del brasiliano. Grande scatto al settimo di gioco per il vantaggio partenopeo. L’esterno si carica addosso la squadra, creando panico nella difesa juventina. Protagonista su entrambi i gol azzurri, prima con un assist e poi con un cross da cui arriva il secondo vantaggio partenopeo.

Hojlund 8: trascinatore assoluto del match grazie alla sua doppietta. Prima sblocca la gara grazie a Neres e poi insacca di testa il 2 a 1 in favore del Napoli.

Lang 6: primo tempo energico dell’olandese. Nella ripresa poco pervenuto, sia nella manovra offensiva che in quella difensiva.