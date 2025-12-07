L’asse Neres-Hojlund continua a far sognare: azzurri avanti a fine primo tempo

PUBBLICITÀ

Si è conclusa la prima frazione di gioco di Napoli-Juventus. I partenopei sono avanti per 1 a 0 contro i torinesi. Gli azzurri stappano il match contro i bianconeri grazie ad uno straripante Hojlund. Il danese è sin qui il grande protagonista del primo tempo, assieme ad un Neres in forma smagliante.

Napoli-Juventus: Hojlund sblocca il match

Gli azzurri partono forte, con Neres che scatta sulla destra e mette al centro per la punta danese che insacca in porta. Hojlund bravo nell’anticipare tutta la retroguardia bianconera e deviare il pallone alle spalle di Di Gregorio.

Il centravanti ex Manchester United ritrova la rete che gli mancava dal 5 ottobre, nel match vinto al Maradona dal Napoli contro il Genoa dell’allora tecnico Viera.

Continua l’ottimo momento di forma di David Neres, che dopo la splendida doppietta con l’Atalanta e il gol decisivo all’Olimpico contro la Roma, regala un assist splendido al compagno partenopeo facendo impazzire il Maradona.

L’asse Hojlund-Neres nelle ultime settimane sta funzionando alla grande, un’intesa di cui il Napoli sta giovando a suon di risultati.