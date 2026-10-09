I danni del maltempo a Pozzuoli, crolla soffitto del supermercato

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Il maltempo che si è abbattuto nelle ultime ore sull’area flegrea ha provocato danni e disagi a Pozzuoli, dove si registrano crolli, smottamenti e allagamenti. L’episodio più grave si è verificato nella notte in via Luciano, nei pressi del cimitero comunale, dove è crollata una parete del supermercato Maxi Decò. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale per le verifiche e la messa in sicurezza dell’area. L’edificio è stato dichiarato inagibile.

Problemi anche in via Antiniana, ad Agnano, dove una parte del costone ha ceduto, riversando terreno e sterpaglie sulla strada sottostante. Situazione critica anche nella piana di Licola, nei pressi dell’alveo dei Camaldoli, dove l’acqua ha invaso alcune abitazioni. Sul posto sono presenti i mezzi di soccorso per fronteggiare l’emergenza e assistere le persone coinvolte.

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A complicare ulteriormente il quadro sono le interruzioni dell’energia elettrica e gli allagamenti segnalati in numerose zone. Proseguono gli interventi per valutare l’entità dei danni e ripristinare le condizioni di sicurezza.

Fonte foto: Cronaca Flegrea