Ibra si regala un nuovo yacht da 20 mln di euro: 5 suite, piscina e palestra

Basta il nome per scatenare la curiosità, anche di chi non è milanista: Zlatan Ibrahimovic. Tutto ciò che riguarda Ibra viene “divorato” in un attimo: figurarsi quando lo si è visto a cavalcioni della “murata” della nuova barca Benetti. I suoi follower (si dice siano 55 milioni…) hanno potuto ammirare, almeno in parte, le meraviglie del gioiello della nautica da diporto che ha voluto chiamare Unknown (Sconosciuto). Chissà perché…

Ibra, patrimonio stimato sui 200 milioni, è notissimo invece anche per passare parte delle vacanze in barca. La penultima era il Riva 100 Corsaro (30 metri di lunghezza) del valore, sembra, di 8 milioni di euro. Ma poi ha scoperto Benetti, che insieme ad Azimut forma un’unica, gigantesca azienda nautica, la numero uno al mondo, con oltre 850 milioni di euro di fatturato, ordini in portafoglio per 1,2 miliardi e in grado di consegnare in sei mesi ben 245 imbarcazioni. Fu citata sui principali media mondiali quando, alcuni anni fa, varò in pochi mesi ben tre gigayachts da oltre 100 metri di lunghezza, record assoluto per questo genere di aziende.

Varato nel 2022, Unknown (Benetti Oasis 34M) ha un grande ponte principale, lunghezza fuori tutto di 34,36 metri, un baglio di 7,7 metri e una stazza lorda di circa 200 tonnellate; può ospitare fino a dieci persone in cinque suite. Ha un equipaggio fino a sette componenti. Naviga comodamente a 10 nodi e raggiunge una velocità massima di 16 nodi con un’autonomia fino a 2.700 miglia nautiche. C’è una piscina vetrata circondata da divani e aree di intrattenimento e dispone di un tender per collegamenti con la terraferma, moto d’acqua e Seabob. Ha una palestra attrezzatissima in cui Ibra si mantiene in forma in attesa di tornare a Milanello.