Il clan progettava rapina con sequestro di persone: “Li attacchiamo tutti”

Una rapina violenta, da eseguire in un’abitazione dove vi abitavano due famiglie dentro, con tanto di sequestro di persona. È lo scenario che emerge dalle intercettazioni raccolte dagli investigatori dopo l’arresto di 22 persone attigue al clan Licciardi.

La conversazione chiave è del 17 maggio 2023, poche ore dopo l’arresto di Paolo Abbatiello (destinatario di una successiva ordinanza di custodia cautelare qualche giorno fa). Nella casa di Luigi Esposito, nel rione Don Guanella, Esposito si confida con Salvatore Sapio, rivelando un piano già abbozzato insieme ad altri sette complici. Un commando di “sette, otto di noi là dentro”, come dice Esposito nelle intercettazioni.

Il bersaglio sarebbe stato un uomo segnalato da una persona vicina al clan, che indicava la vittima come custode di “un’ingiusta quantità di denaro” nella sua abitazione. Una casa con due nuclei familiari, dettaglio che rendeva il piano ancora più rischioso. Esposito, infatti, esprime tutti i dubbi sulla follia dell’operazione:

“Sono due famiglie! Se era una persona, metti… sta solo lui. Tu entri, lo siedi sotto e non si muove. No fratello… li devi attaccare tutti quanti.”

Una rapina così avrebbe comportato un sequestro multiplo di persona, con un rischio penale enorme. Esposito lo dice chiaramente: “Compare, la prima cosa rischi venti anni di carcere… la rapina è venti anni. E poi la sorpresa che trovi là dentro.”

Il gruppo, però, continuava a lavorare alla pianificazione, tra incontri nei bar dell’area vesuviana e sopralluoghi. Nonostante ciò però, a causa dei forti rischi, si decise di non agire, valutando il colpo ad altissima pericolosità.