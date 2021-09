Il collagene è una trovata di marketing o funziona davvero

Molto spesso, al giorno d’oggi, si sente parlare di collagene nell’ambito dell’estetica e del benessere: questa proteina, indispensabile per la salute dell’organismo, è il composto principale di diverse creme viso e anche di integratori. Con “collagene” indichiamo soprattutto tipologie come quello marino, quello bovino e quello che si ricava dalle uova.

Ma il collagene funziona, oppure è semplicemente una bugia coniata per fare marketing? Tante persone si pongono questo interrogativo. Ci vengono in soccorso numerosi studi recenti, che hanno provato che il collagene è davvero efficace ed è un toccasana per la pelle, per i capelli, per le articolazioni e per altre parti del corpo (per approfondire: https://www.corpoperfetto.com/collagene).

La questione, tuttavia, è un po’ più complessa di come appare, nel senso che bisogna specificare alcune cose.

Gli integratori di collagene

Alcuni credono che, per contrastare i segni dell’invecchiamento e per stimolare la naturale produzione di collagene, siano importanti cosmetici come le creme idratanti che includono questo ingrediente.

Queste preparazioni sono un supporto, certo, ma per fare la differenza è fondamentale ricorrere più che altro a un integratore. Un rimedio che va inserito in un’alimentazione sana ed equilibrata, e che determina un sensibile aumento sia dei livelli di collagene sia della produzione dello stesso.

Anche qui, comunque, è opportuno fare delle precisazioni. Chiaramente non tutti gli integratori di collagene sono uguali: è essenziale sceglierne uno di elevata qualità, come Premium Collagen Complex di Corpo Perfetto. Questo è del tutto privo di additivi e di metalli pesanti, di coloranti e di zuccheri aggiunti, e comprende tutti i principali tipi di collagene (I, III, V e X).

La caratteristica più rilevante di questo integratore consiste nella sua forma idrolizzata. Tale peculiarità lo rende ancora più valido, dato che l’assorbimento è pari al 90%. Questo è un pregio da tenere sempre in considerazione quando si acquista un integratore di collagene: i risultati saranno ottimali e anche piuttosto rapidi.

Il corretto stile di vita

Alla luce di quanto abbiamo detto fino ad ora, avrai capito che il collagene non è un mito inventato per vendere. La sua utilità è concreta e provata, purché si opti per un prodotto eccellente come il già citato Premium Collagen Complex.

Gli integratori di collagene sono un autentico trattamento di wellness, ma non sono un miracolo. In altri termini, vanno associati al corretto stile di vita: una dieta sana, la giusta idratazione, abitudini come dormire 7-8 ore a notte.

La produzione di collagene, quella naturale del nostro fisico, va incontro a un calo soprattutto dai 30-35 anni – anche se il fenomeno inizia già dai 20 anni circa. Il passare del tempo è nemico del collagene, ma si può ovviare al problema con un buon integratore idrolizzato. Per migliorare la situazione è necessario anche evitare di fumare, di bere alcolici, di consumare molti zuccheri raffinati (come quelli delle merendine industriali) e di esporsi al sole in maniera eccessiva.

Insomma, il collagene garantisce bellezza e salute ma va unito a una serie di accortezze. In questo modo, non sarà difficile rallentare l’invecchiamento dei tessuti.

I benefici del collagene

In quest’ottica, gli integratori di collagene idrolizzato sono a dir poco efficaci. La condizione è che si assumano con regolarità, se possibile quotidianamente, seguendo le dosi consigliate senza mai esagerare nella speranza di velocizzare i progressi.

Il collagene fa bene alla pelle. Quest’ultima diventa più fragile con l’avanzare dell’età, ma i migliori integratori ne ripristinano l’elasticità e combattono anche le rughe e altri segni come le guance cadenti. Stando agli studi più recenti, le persone che usano un simile prodotto hanno una cute più levigata, tonica e giovanile.

In più, la proteina in oggetto è alleata dei capelli. Anche la tua chioma sarà più forte e splendente. Il collagene facilita la normale crescita dei capelli ed evita che le ciocche si diradino troppo!

Non dimentichiamo che il collagene aiuta a scongiurare i fastidi e i dolori alle articolazioni. Per chi utilizza questi integratori è più semplice fare sport, camminare a lungo, svolgere i compiti più faticosi dal punto di vista fisico. Il collagene è fonte di benessere per le ossa, per i muscoli e per i tendini.

Non tutti lo sanno, ma un integratore di collagene è raccomandato addirittura per chi ha disturbi intestinali. Specialmente il collagene di tipo III è indispensabile per lo stato dell’intestino. Basse quantità di collagene possono essere all’origine della sindrome dell’intestino permeabile, che rende l’organismo più soggetto a varie malattie (senza pensare a problematiche come il mal di pancia e il meteorismo!).

In conclusione: il collagene è una bugia del marketing? Assolutamente no. Tutto sta nell’acquistare un ottimo integratore idrolizzato, come Premium Collagen Complex, e nell’abbinare a questo rimedio diverse abitudini salutari. Il tuo corpo in generale ti ringrazierà, e resisterà meglio ai processi di invecchiamento e ai segni del tempo.