Il dolore della figlia di Aniello Scarpati: "Seguirò le tue orme"
Cronaca

Il dolore della figlia di Aniello Scarpati: “Seguirò le tue orme”

Gianluca Spina
Il dolore della figlia di Aniello Scarpati:
Il dolore della figlia di Aniello Scarpati: "Seguirò le tue orme"
Affida ai social il suo struggente messaggio di addio Sharon Scarpati, una dei tre figli di Aniello Scarpati, il poliziotto di Ercolano in servizio al Commissariato di Torre del Greco, morto nella notte tra il 31 ottobre e l’1 novembre in un tragico incidente stradale avvenuto in viale Europa. Secondo le prime ricostruzioni, un Suv guidato da Tommaso Severino, con a bordo altre cinque persone – due maggiorenni e tre minori – avrebbe impattato a forte velocità contro la volante della Polizia condotta da Ciro Cozzolino, collega di Scarpati.

Sul suo profilo social, Sharon ha voluto ricordare il padre con parole di profonda commozione, citando Dante Alighieri: “Ben poco ama colui che ancora può esprimere a parole quanto ama”. E poi il suo messaggio personale: “Papà, io per te non ho mai avuto parole per esprimere quanto ti amassi. Onore, rispetto, testa alta. Tu mi hai dato il nome di un fiore e ora tu sei diventato il mio fiore. E se sarà nella volontà di Dio, seguirò le tue orme da eroe con orgoglio. Ciao infinito amore”.

Intanto, arrivano notizie incoraggianti sulle condizioni di Ciro Cozzolino, rimasto gravemente ferito nello schianto. Secondo quanto trapelato tra i colleghi del Commissariato di via Sedivola, le sue condizioni sarebbero in miglioramento, anche se la prognosi resta riservata.

